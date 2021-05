Sa grand-mère était décrite comme unlui a tout du prince charmant et du gendre idéal. Carlos Fitz James-Stuart y Solís, petit-fils de la duchesse d'Alba de Tormes, s'est marié à l'âge de 29 ans.

Une cérémonie somptueuse

Le comte d'Osorno et Belen Corsina se sont dit "oui" le samedi 22 mai. Le couple qui fait rêver le Tout-Madrid a célébré son union au palais de Liria, la demeure familiale, où les luxuriants jardins étaient baignés de soleil. Pandémie oblige, la fête n'a pas totalement pu battre son plein, mais quelque 200 invités triés sur le volet ont tout de même assisté au mariage entre l'aristocrate et l'héritière de 31 ans, fille d'un richissime nabab de l'immobilier espagnol. Leurs fiançailles avaient été annoncées dès septembre 2020 et se concrétisent donc en beauté.