"Il fait tout pour rester en bonne santé"



L'effet Ana de Armas ? Ces dernières années, la mine déconfite de Ben Affleck a été tournée en dérision plus d'une fois sur les réseaux sociaux. Mais derrière les éclats de rire se cachait un double combat : celui contre son alcoolisme et celui pour entériner un divorce douloureux avec Jennifer Garner. Celui qui fut l'une des vedettes les plus en vue des années 2000 n'était donc pas au top de sa forme physique. Mais de nouvelles photos démontrent que l'acteur dea repris la main.

Les joues creusées, l'embonpoint réduit à néant... Ben Affleck, 48 ans, a récemment affiché une silhouette amincie dans les rues de Los Angeles. Un changement détaillé par son entourage dans les colonnes d'Us Weekly. "Il essaye de manger sainement, il fait beaucoup de sport, il a coupé les glucides de son alimentation et il mange beaucoup de protéines", assure une source proche.

Depuis qu'il en couple avec la jeune et pétillante Ana de Armas, l'acteur a également stoppé son penchant pour l'alcool. "Il ne boit pas et fait tout pour rester en bonne santé", assure la source.