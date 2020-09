2 millions de dollars par semaine. C'est la coquette somme que les hyper-riches de ce monde doivent débourser pour naviguer à bord de LANA, un yacht impressionnant de 107 mètres de long. Ses derniers locataires ? Nul autre que le couple Carter-Knowles.

Alors qu'elle fêtait ses 39 ans ce 4 septembre, Beyoncé et son rappeur de mari ont pris leurs quartiers dans ce bijou signé Imperial Yachts. "Huit suites, sept chambres VIP et une master suite pour le couple composent le yacht, pouvant recevoir jusqu'à douze invités", rapporte Variety. Un équipage composé de 34 membres, dont des masseuses professionnelles, est mobilisé pour être aux petits soins des prestigieux invités. Pour prolonger les vacances, Jay-Z et Beyoncé ont choisi de jeter l'ancre dans les eaux croates.