Ils n'ont pas que des détracteurs, loin de là. En allant sur le terrain de la santé mentale et du racisme, Meghan Markle et le prince Harry ont gagné la sympathie d'une partie de l'opinion publique, mais aussi celle de célébrités de tous horizons. Si les anciens collègues de l'actrice desont déjà montés au créneau pour défendre l'Américaine et que la Maison-Blanche a loué ledu couple installé près de Los Angeles, d'autres soutiens se sont manifestés durant les jours qui ont suivi leur interview avec Oprah Winfrey, diffusée le 7 mars.

"Tu nous donnes de la force et nous inspires"

Beyoncé, dont la complicité avec les Sussex s'était déjà exprimée lors de l'avant-première londonienne du Roi Lion en 2019, a eu une pensée particulière pour la maman d'Archie. "Merci Meghan pour ton courage et ton influence. Tu nous donnes de la force et nous inspires", a-t-elle écrit sur son site internet.

Une autre amie du couple s'est exprimée avec force : Serena Williams. "Je connais bien le sexisme et le racisme que les institutions et les médias utilisent pour accabler les femmes et les personnes de couleur afin de nous minimiser, de nous briser et de nous diaboliser", a fustigé celle qui avait organisé la "baby shower" de Meghan Markle à New York. "Je suis tellement fière de ton courage", a-t-elle ajouté sur Instagram.

Un combat qui a fait écho avec celui d'Amanda Gorman, la poétesse qui avait fait sensation lors de l'investiture de Joe Biden le 20 janvier 2021 au Capitole. "Il est difficile de savoir si cela va changer la famille royale mais la force de Meghan va certainement redéfinir le terme de famille. Pensez aux femmes qui seront inspirées à défendre leur vie, aux partenaires qui seront plus gentils et plus courageux que la famille dans laquelle ils sont nés", a écrit la jeune femme de 22 ans dans des propos traduits par ELLE.

Hugh Jackman, "stupéfait"

Hugh Jackman, lui, a été particulièrement sensible aux confidences de la duchesse de Sussex sur sa santé mentale, cheval de bataille de l'acteur australien. "Je recommande l’interview d’Oprah avec Meghan et Harry, que Deb et moi, ainsi que des millions de personnes dans le monde entier, avons regardé hier soir, avec stupéfaction. Nous étions là, à regarder une femme incroyablement connue, et son mari, parler si ouvertement, courageusement, honnêtement, avec tant de dignité, de la période la plus difficile de leur vie et de leur appel à l’aide", a-t-il expliqué dans une vidéo publiée sur Instagram. "Hier soir, j’ai pensé que tout le monde devait voir cela, car c’est un exemple incroyable, qui montre qu’il ne faut jamais rester seul quand on va mal. Il faut chercher de l’aide, et si vous n’obtenez pas d’aide là où vous en cherchez, continuez à chercher. Allez ailleurs, car il y a toujours de l’aide. Alors je veux juste dire 'Merci Meghan, merci Harry, pour votre courage'", a-t-il conclu.