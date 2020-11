La saison 4 de la série à succès "The Crown" était très attendue par les fans. Diffusée depuis le 16 novembre sur Netflix, cette 4e saison marque l’entrée dans la famille royale britannique de Lady Di, une personnalité qui continue de fasciner, plus de vingt ans après sa mort. Et la série montre alors la douloureuse relation triangulaire qui se joue entre Charles, Diana et Camilla. Marié à Diana mais toujours amoureux de Camilla, Charles finira par se marier avec cette dernière après l'accident tragique de sa première épouse.

Selon de nombreux observateurs de la série, Diana, trop jeune et naïve pour s'en rendre compte, n'aurait jamais eu la chance qu'elle méritait. Dès lors, suite à la diffusion des épisodes, les critiques ont fusé sur les réseaux sociaux. Comme le relaie HLN, Charles et Camilla sont notamment accusés de "traiter la princesse Diana de manière scandaleuse". Un autre internaute s'insurge: "La seule et unique princesse de Galles est Diana et personne ne pourra jamais la remplacer. C'est dégoûtant de voir comment vous avez blessé une si jeune femme pendant des années."

"J'ai vu The Crown, Camilla, et je ne t'aime pas", peut-on aussi lire sur la page Instagram du couple. "Vous serez toujours l'autre femme", ajoute une autre critique. Ou encore: "Après ce que tu as fait à Diana, tu ne devrais plus attirer l'attention. Tu ne seras jamais reine."

Face à ce florilège de commentaires négatifs, Charles et Camilla ont dû adopter un changement important sur leur compte twitter officiel: bloquer tous les commentaires hormis ceux émanant des comptes suivis par le prince et sa femme.

En ce qui concerne la véracité de cette saison 4 de "The Crown", on vous renvoie vers ce papier de notre spécialiste: "The Crown", le vrai et le faux de la saison 4.