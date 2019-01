En effet, le "Duc de Boulogne" a indiqué sur son compte Instagram que Kaaris refusait de l'affronter. " Ok, j'accepte ton refus, désolé pour tout ceux qui y ont cru", peut-on lire au milieu de diverses insultes adressées à son rival.





Bien décidé à ne pas se laisser insulter par Booba, Kaaris n'a pas hésité à publier le contrat que ce dernier lui avait envoyé. Le document devait définir les modalités du combat. " J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est le contrat le plus bidon du système solaire et en plus il l'a signé". Il n'en fallait pas plus pour que Booba accuse Kaaris d'avoir mal compris ce qui y était écrit.













Autre point de discorde : selon Kaaris, le combat vaudrait bien plus que les 300.000 euros promis.





Ce duel aura-t-il quand même lieu? Mystère. Une chose est sûre, cette affaire a apporté un énorme coup de pub aux deux meilleurs ennemis du rap.