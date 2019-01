5

Le PDG d'Amazon divorce... et son épouse pourrait devenir la femme la plus riche du monde

Le fondateur et PDG d'Amazon, Jeff Bzeos, consacré l'homme le plus riche du monde par le magazine Forbes, a annoncé mercredi divorcer de sa femme après vingt-cinq ans de mariage, ce uqi pourrait avoir des conséquences sur l'actionnariat de la plus grosse entreprise du monde.