Angelia Jolie a-t-elle vu rouge ? Alors que Brad Pitt est désormais recasé avec le mannequin allemand de 27 ans, Nicole Poturalski, les rumeurs sont allées bon train : l'actrice aurait mal digéré que son ex amène sa nouvelle petite amie

au château de Miraval le jour de leur anniversaire de mariage. Aujourd'hui,

nous apprend que les tensions battent de nouveau leur plein du côté de feu "Brangelina".

On le sait, Brad Pitt et Angelina Jolie se déchirent au sujet de la garde leurs six enfants Maddox, 19 ans, Pax, 16 ans, Zahara, 15 ans, Shiloh, 14 ans, et les jumeaux Vivienne et Knox, 12 ans, depuis de longues années. Leur moyen de trouver un accord ? Une thérapie familiale qui vient brusquement de s'arrêter. "Les tensions se sont accentuées ", révèle une source dans le magazine. L'acteur de 56 ans réclamerait une répartition à 50/50 de la garde quand la star de Maléfique mettrait un point d'honneur à ce que ses bambins ne grandissent pas à Los Angeles. Jolie aimerait en effet que sa tribu prenne ses quartiers au Royaume-Uni. La hache de guerre semble bel et bien déterrée entre Mr. et Mrs. Smith...