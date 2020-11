C'est ainsi que Brad Pitt est décrit par une source dans le. À 56 ans, l'acteur incontournable traverse effectivement une passe délicate. D'une part, son union libre avec le mannequin allemand de 27 ans est bel et bien enterrée. C'est en célibataire que Nicole Poturalski a retrouvé les bras de son mari Roland Mary à Berlin. D'autre part, sa relation avec la mère de ses enfants bat sérieusement de l'aile. Depuis cet été et son escapade au château de Miraval, Brad Pitt a ravivé de vives tensions qu'il ferait tout pour apaiser.

Tentant de faire du passé table rase, les deux stars se sont retrouvées au domicile d'Angelina Jolie à Los Angeles. "Il est resté environ une heure et demie, puis il s’est échappé via une sortie privée qu’il n’utilisait pas normalement. Il faisait clairement tout ce qu’il pouvait pour ne pas être vu", rapporte Paris Match. Un premier pas vers une paix durable ? Ce serait le souhait le plus cher de Brad Pitt. "Il est désespéré, et veut que toute cette laideur se termine", affirme une source.