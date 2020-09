La positive attitude. Déjà maman d'un garçon de 7 ans, dans une "union libre" avec le restaurateur allemand de 68 ans Roland Mary... Depuis que sa relation avec Brad Pitt a été officialisée au mois d'août, Nicole Poturalski a vu sa vie déballée aux yeux de tous. Surtout, son escapade avec l'acteur américain au Château de Miraval, dans le Var, aurait rendu furieuse Angelina Jolie. Conséquence immédiate ? La bataille judiciaire et les "tensions" entre les ex battent de nouveau leur plein. Dur dur d'être en couple avec l'un des acteurs les plus convoités d'Hollywood. Mais le mannequin de 27 ans ne compte pas se laisser abattre.", a-t-elle glissé dans sa dernière publication pleine de sous-entendus sur Instagram. On y voit le mannequin de 27 ans, tout d'orange vêtu, prendre la pose sous une arche verdoyante. Un souvenir de son passage tant commenté dans le sud de la France ?