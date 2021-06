"C'est loin d'être fini"



"Elle ne lui pardonnera jamais", a fait savoir une proche de l'actrice de 46 ans dans Us Weekly. Elle en a profité pour prévenir Brad Pitt : elle utilisera "tout ce qu'elle a en son pouvoir" pour faire appel et renverser la vapeur. Ces dernières semaines, Angelina Jolie a notamment affirmé avoir été victime de violences conjugales dans de nouveaux documents à charge. Ces abus auraient été portés à la connaissance de la justice via des preuves concrètes, et les enfants en auraient été les témoins. "Elle soutient que c'est loin d'être fini et croit toujours que la justice prévaudra", a-t-on souligné au sein de son clan.