Ce samedi, Brad Pitt a participé à distance à l'émission "Saturday Night Live".

Confiné, l'acteur s'est déguisé en Anthony Fauci, l'épidémiologiste chargé de conseiller la Maison-Blanche durant cette crise du Covid-19 et est revenu sur plusieurs déclarations du président Trump.

Au début de cette vidéo, Brad Pitt commence par expliquer qu'il y a eu "beaucoup de désinformation au sujet du virus, et oui, le président a pris quelques libertés avec nos directives. Ce soir, j’aimerais donc vous expliquer ce que le président essayait de dire. Et n’oubliez pas de garder votre esprit ouvert".

La séquence continue avec une déclaration de Donald Trump qui annonce que les Etats-Unis auront " bientôt un vaccin". Pitt, en Docteur Fauci, revient à l'écran pour nuancer cette première annonce: " assez prochainement... C'est une phrase intéressante. Par rapport à l’Histoire de la Terre ? Bien sûr, le vaccin va arriver très rapidement. Mais si vous dites à un ami: 'je vais mourir assez prochainement’ et puis qu’un an et demi plus tard vous êtes toujours en vie, votre ami risque d’être assez énervé. "

Le sketch se poursuit avec une seconde vidéo du président qui explique que le coronavirus va disparaître " comme par miracle". Brad Pitt reconnaît qu'en effet un miracle, "ce serait génial, mais ça ne doit pas être notre option numéro 1. Même Sully a d’abord essayé d’atterrir dans un aéroport."

Sur sa lancée, il enchaîne avec les "tests magnifiques" qui permettent de dépister le virus annoncés par Donald Trump. "Je ne sais pas si je décrirais ces tests comme étant magnifiques. Sauf si votre définition de magnifique, c’est d’avoir un coton-tige qui chatouille votre cerveau. En plus de cela, lorsque le président annonce que presque tout le monde va pouvoir être testé, il veut en réalité dire que pratiquement personne ne pourra l’être."

Les extraits de discours de Donald Trump s'enchaînent et le faux Docteur Fauci, consterné, se tient la tête dans les mains. "Je sais que je ne devrais pas toucher ma tête..."

À la fin de la vidéo, l'acteur ôte son déguisement et prend le temps de remercier le vrai Docteur Fauci: "Je vous remercie pour votre calme et votre clarté pendant cette période troublante."