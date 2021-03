lui a-t-il donné une force nouvelle ? Produit par le, le documentaire consacré à la pop star a permis à l'opinion publique de mieux cerner les enjeux de la mise sous tutelle qui révolte tant ses fans. Si le tribunal doit encore trancher sur le rôle de son père, Jamie, Britney Spears apparaît aujourd'hui avec une énergie retrouvée.

Celle qui apparaissait récemment aux côtés de ses deux fils adolescents pour la première fois depuis longtemps s'est offert une sortie en famille à Los Angeles. Sur des photos diffusées par Page Six, on peut voir la chanteuse de 39 ans avec son petit ami Sam Asghari et Jayden, 14 ans. Visiblement de bonne humeur, Britney Spears s'est amusée à prendre la pose devant la statue d'un lapin de Pâques avant de filer au restaurant. "Cela faisait vraiment du bien de la voir comme ça, libre et détachée de tout. J'espère qu'elle aura le droit à plus de journées comme celle-là, car elle le mérite", a glissé une source au média américain.

En attendant, son dossier doit être réexaminé au tribunal dès le mois prochain et ses avocats militeront pour réduire le contrôle de son père une bonne fois pour toutes.