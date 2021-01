Contrariée, la star de Die Hard aurait quitté les lieux sans terminer ses emplettes. Des photographes ont toutefois eu le temps d'immortaliser la scène, donnant au micro-événement une ampleur mondiale. Interviewé par People, Bruce Willis a concédé qu'il avait fait une "erreur de jugement" et prie désormais les gens d'être prudents et de continuer à bien porter le masque. Dont acte.





Un bandana n'est pas un masque, et Bruce Willis vient de l'apprendre à ses dépens. Comme le révèleen exclusivité, l'acteur américain mythique a été éconduit par le personnel d'une pharmacie de Californie alors qu'il refusait de porter un masque en bonne et due forme, et ce alors que l'État est décrit commeà cause du coronavirus.