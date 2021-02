il n'y a que la chevelure pour les distinguer. Ce 20 février, une icône soufflait ses 55 bougies : Cindy Crawford. Et sur les réseaux sociaux, ses fans ont bien cru voir double.

Le lendemain de l'anniversaire du mannequin, Kaia Gerber, sa fille de 19 ans, publiait un cliché rétro pour marquer le coup. "Joyeux anniversaire belle maman. À la personne qui me fait toujours prendre deux prises, à la femme qui devient plus belle d'année en année, et à la mère à qui j'espère ressembler un jour. Je t'aime", lui a-t-elle adressé. Nombreux sont les fans qui n'ont pas tout de suite compris qu'il s'agissait là d'une photo de Cindy Crawford, tant mère et fille se ressemblent comme deux gouttes d'eau.

"C'est littéralement toi", a notamment commenté l'influenceur américain Luka Sabbat, sous le choc. Ces temps-ci, Kaia Gerber arbore une chevelure mi-longue et lisse qui tranche avec la coiffure volumineuse résolument eighties de la photo. Le seul moyen de les distinguer pour de bon ?