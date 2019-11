La chanteuse Angèle a publié dans sa story Instagram des vidéos de la manifestation en France contre les violences faites aux femmes.

De nombreuses femmes ont entonné son tube "Balance ton quoi", qui semble être devenu l'hymne de la marche. Cela a évidemment touché la chanteuse, comme elle le partage sur le réseau social.

"Je suis tellement touchée de voir tant de monde dans les rues pour une telle marche, et encore plus touchée d’y entendre ma chanson.. alors merci !" Et Angèle affirme regretter ne pas pouvoir participer à la marche qui aura lieu dimanche à Bruxelles. "Je n’ai pas pu être là, je suis à Genève en concert, et je ne pourrai pas non plus être présente à Bruxelles demain mais j’ai eu l’impression d’être avec vous. Alors vraiment merci pour vos stories. Ça m’a fait chaud au coeur"