"Grace Kelly 2"

Pas de doute possible. À tout juste 22 ans, Camille Gottlieb tient beaucoup d'une figure mythique du Rocher : Grace Kelly. Hyperactive sur les réseaux sociaux, la fille Stéphanie de Monaco et de l'ancien garde du corps Jean-Raymond Gottlieb partage régulièrement des photos de sa vie de rêve dans la Principauté. Et un récent shooting n'a pas laissé ses 68 000 followers indifférents.

"Elle ressemble tellement à Grace !", souligne notamment l'un d'entre eux. Vêtue d'une simple chemise blanche - une pièce que la star de cinéma portait aussi avec une classe certaine - sublimée par quelques accessoires qui font mouche, la jeune femme s'est vue affubler du doux surnom de "Grace Kelly 2" sur le réseau social. Une comparaison qui ne devrait pas lui déplaire. Loin de là.