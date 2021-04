© FACEBOOK

A 42 ans, la présentatrice de The Voice Belgique et visage bien connu des téléspectateurs belges ne cache donc pas son bonheur. Le couple qu'elle forme avec Valentin, depuis deux ans, va accueillir un petit bout de chou,

On sait d'ores et déjà que ce sera sa soeur, Barbara Louys qui sera la marraine du bébé.

Toutes nos félicitations!

C'est un post adorable, et d'une grande simplicité: un petit doudou en forme de lapin, et quelques mots, en dessous: "Baby boy is coming". Maureen Louys a joué la carte de la complicité avec ses followers, sur les réseaux sociaux, pour annoncer la grande nouvelle: elle est enceinte de son premier enfant et ce sera, donc... un garçon.