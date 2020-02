Sophie Turner et Joe Jonas attendent un heureux événement.

À 23 ans, Sansa Stark est enceinte pour la première fois. C'est ce qu'a révélé le site Just Jared ce 12 février. "Le couple garde ça très secret, mais leurs familles et leurs amis sont super excités", y lit-on. Gageons que Sophie Turner et Joe Jonas, qui se sont mariés en France durant l'été, ne devraient pas tarder à officialiser l'heureuse nouvelle. Toujours selon le site américain, l'actrice de Game of Thrones s'adapterait déjà à sa nouvelle vie de future maman. "Sophie a fait exprès de choisir des tenues adaptées à son corps changeant, que ce soit sur les tapis rouges ou dans la vie de tous les jours", a confié une source proche du couple, qui continue donc sa parfaite love story.