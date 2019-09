Cette publication, de prime abord anodine, a toutefois soulevé une vive polémique. De nombreux internautes se sont ainsi émus d'un détail de la robe portée par Melania qu'ils jugent "inacceptable". En effet, est visible sur la tenue bleu foncé de la First Lady une couture blanche arborant une forme rappelant étrangement celle d'une tour percutée par un avion, comme l'ont estimé plusieurs twittos.





























"Je ne peux pas laisser passer ça. C'est le 'Je m'en fiche totalement. Et toi?' 2.0", écrit une internaute faisant allusion à une précédente polémique créée par une tenue de Melania Trump. La Première dame s'étatit alors rendu à la frontière des Etats-Unis avec le Mexique afin d'y rencontrer des familles de migrants, arborant une longue veste Zara sur laquelle était inscrit le slogan: "Je m'en fiche totalement, et toi?". Sous le feu de vives critiques, l'épouse de Donald Trump avait affirmé qu'il s'agissait d'une coïncidence avant de revenir sur ses propos et d'expliquer que la phrase était destinée aux médias de gauche, non pas aux enfants à qui elle rendait visite.





Ne réagissant cette fois pas personnellement à cette nouvelle polémique, Melania Trump a laissé la Maison Blanche communiquer, comme l'explique USA Today. Jugée "ridicule", la polémique n'a par ailleurs pas été abondamment commentée

Ce mercredi 11 septembre, 18 ans après les attentats qui ont frappé les Etats-Unis, des commémorations étaient organisées afin de rendre hommage aux nombreuses personnes disparues. Le président américain a également voulu marquer ce jour tristement célèbre en publiant une photo sur Twitter. "We will never forget" (NDLR: "Nous n'oublierons jamais"), pouvait-on lire sur le cliché du président et de la Première dame posant de dos.