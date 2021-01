En début d'année, Céline Dion a eu une tendre pensée pour René, tour à tout manageur, époux et père de ses enfants René-Charles, Eddy et Nelson. Il y a cinq ans, 14 janvier 2016, le natif de Montréal s'éteignait après un long combat contre le cancer. À l'occasion de cet anniversaire, la diva lui a rendu hommage.

"René, ça fait 5 ans déjà… Il n’y a pas une journée où nous ne pensons pas à toi. Nous nous tournons vers toi maintenant plus que jamais, afin que tu nous guides, nous protèges et que tu continues à veiller sur nous", a écrit la chanteuse de 52 ans, accompagnant son message d'une photo où leurs mains s'enlacent face à la mer. "Je prie pour que ton amour rayonne sur le monde entier, pour tous ceux qui, en cet instant précis, vivent des moments extrêmement difficiles. Tu es dans nos coeurs et dans nos vies pour toujours. On t’aime, Céline, René-Charles, Nelson et Eddy", a-t-elle ajouté.

"Il n'y a pas une journée où je ne pense pas à ton magnifique sourire", écrivait Céline Dion à la même date en 2020.