"L'amour est tellement présent dans ma vie"

Après un confinement relativement discret marqué par des annulations de concerts en cascade et des moments privilégiés passés auprès de ses jumeaux Nelson et Eddy, la chanteuse a donné une interview au célèbre "Today Show". "Je ne pense pas à une relation sentimentale en ce moment et à retomber amoureuse", a-t-elle déclaré à la télévision américaine. Et retrouver l'amour dans les bras d'un autre n'est pas à l'ordre du jour.

"Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée", a-t-elle répondu, soulignant bien que sa famille était au coeur de ses préoccupations. "À ce moment même, l'amour est tellement présent dans ma vie, à travers mes enfants, à la vie elle-même", a-t-elle confié au sujet de ses enfants de 10 ans. Céline Dion a profité de son interview pour rendre hommage à son Pygmalion. "J'ai l'impression que René m'a tellement donné au fil des années et encore aujourd'hui", a-t-elle ajouté.

Quant à sa carrière, la star a annoncé qu'elle allait faire son grand retour à Las Vegas avec une nouvelle résidence.