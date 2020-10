Ils ont bien grandi ! Nelson et Eddy, qui viennent tout juste de fêter leur dixième bougie, apportent joie et force à Céline Dion. Entre les tournées, les shootings, les sessions studio et les Fashion Weeks, l'artiste peut compter sur l'amour de ses jumeaux pour se ressourcer.

"Nelson et Eddy, vous apportez tellement de joie, d’amour et de rires dans nos vies à chaque jour depuis 10 ans. Votre grand frère et moi, et votre père qui veille sur vous, sommes tellement fiers de vous deux ! Bonne fête mes amours! On vous adore", a-t-elle écrit à leur attention sur Instagram, signant "Maman, RC et Papa".

Le doux message était accompagné d'une série de clichés avant/après qui a fait craquer certains de ses 4,5 millions de followers. Le 15 octobre dernier, la diva partageait déjà une rare photo de ses fils à l'occasion du "Spirit Day" canadien.