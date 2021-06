Elle va pouvoir reprendre son envol. Bloquée par la pandémie, Céline Dion a été contrainte de décevoir ses fans à plusieurs reprises en annulant ses dates de concert. Si son "Courage World Tour" devrait pouvoir reprendre à l'orée 2022, la diva québécoise se prépare déjà à écumer le globe avec le plus luxueux des achats : un jet privé rien qu'à elle.

Comme le rapporte Vanity Fair, celle qui partage sa vie entre New York, Paris et Montréal vient de s'offrir un engin à 42 millions de dollars, soit 34,5 millions d'euros. La chanteuse aux 230 millions d'albums vendus a misé sur le Global Express XRS, un modèle haut de gamme du constructeur canadien Bombardier qui déjà les faveurs de personnalités riches et célèbres comme Steven Spielberg ou encore Oprah Winfrey, souligne le magazine. Cet avion peut accueillir jusqu'à 13 passagers et comprend lits, bureau, salle de bains et home cinema.