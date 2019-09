Dans le reportage, on découvre notamment que la Première dame n'a pas (du tout) apprécié un cliché de son mari en déplacement à l'île de Saint-Martin. Sur ce dernier, on retrouve Emmanuel Macron en compagnie d'un jeune, sorti de prison, et son ami. Après que le président lui a fait la morale quant à son comportement, le chef d'Etat a posé aux côtés des deux jeunes. Petit problème: Emmanuel Macron n'a pas remarqué que l'un d'entre eux faisait un doigt d'honneur à la caméra. Si la photo a fait le tour de la Toile et a abondamment été commentée sur les réseaux sociaux, la première à qui elle déplaît est Brigitte Macron, selon Nathalie Schuck, une des auteures de la biographie Madame la présidente. " Si elle avait été présente, la Première dame n'aurait jamais laissé faire cette photo", explique-t-elle dans le documentaire.





Des erreurs que l'épouse du président veille à ne plus laisser passer désormais, ayant écarté les conseillers qui avaient eu tendance à la tenir à l'écart jusque là.









Il est bien connu que la Première dame française exerce une influence non-négligeable sur les décisions de son mari. N'hésitant pas à l'aider au quotidien, Brigitte Macron a au fil des années acquis une certaine importance à l'Elysée. C'est notamment ce que relatait le documentaire de BFMTV, diffusé ce lundi 16 septembre sur la chaîne française d'information en continu. "Brigitte Macron, l'influente" dressait le portrait de l'épouse du président, grâce aux témoignages et aux anecdotes de son entourage.