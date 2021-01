"Il paraît qu’elle a provoqué toutes sortes de commentaires. Or il se trouve que j’en avais envie depuis longtemps. Le style me plaît, c’est tout", a-t-elle souligné sans concession dans les colonnes du média français. Carré, pompadour, coupe garçonne... Charlène de Monaco adore jongler avec les styles et joue avec sa chevelure blonde comme elle le souhaite, qu'importe son statut sur le Rocher. "Certes, je suis probablement, de tous les membres de familles royales, celle qui a essayé le plus de coiffures différentes, mais je continuerai. C’est mon choix", a-t-elle glissé à l'attention des observateurs trop zélés. Lors du tout dernier dernier portrait officiel de la famille princière monégasque diffusé cette semaine, l'ancienne nageuse apparaît d'ores et déjà avec une frange.