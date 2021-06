"Plaisir absolu"



On la disait souffrante, c'est en guerrière qu'elle est apparue sur les réseaux sociaux. En proie à uneen Afrique du Sud, Charlène de Monaco n'avait pas pu rallier la Principauté pour assister au Grand Prix de Formule 1. C'est pourtant en pleine forme qu'elle a prêté main forte à l’unité anti-braconnage de Thanda durant plusieurs opérations effectuées ces dernières semaines.

Coupe de cheveux ultra courte rasée sur les côtés et combinaison camouflage, la princesse monégasque a bluffé son monde autant par son look que par sa détermination. Dans son pays natal, la maman de Jacques et Gabriella a notamment pris part à une mission de surveillance des rhinocéros en hélicoptère ou encore à une séance d'écornage préventif, rapporte Monaco-Tribune. On peut voir l'ancienne nageuse de 43 ans prendre la pose au milieu d'agents lourdement armés sur un nouveau cliché diffusé le 29 mai.

"Ça a été un plaisir absolu de soutenir l'unité d'Anti-braconnage d'Afrique du Sud. Mes remerciements sincères de garder notre vie sauvage et nos rhinocéros en sécurité. Avec tout mon amour et mon respect", a écrit l'épouse d'Albert II sur son compte Instagram personnel.