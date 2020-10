Active, voire hyperactive, ces derniers mois, Charlène de Monaco avait quelque peu délaissé les réseaux sociaux. Celle qui a participé à d'éprouvants événements sportifs et organisé des galas cinq étoiles, le tout pour la bonne cause, n'avait plus posté sur Instagram depuis le mois de juillet. C'est désormais photo faite.Ce dimanche 18 octobre, l'ancienne nageuse a gratifié ses fans et les suiveurs de la famille princière de Monaco avec un tendre cliché de Jacques et Gabriella, ses adorables jumeaux. Comme pour mieux compenser l'attente. Les enfants de 5 ans, sur leur 31, y font un petit câlin. L'épouse d'Albert II a simplement accompagné l'image d'un émoji en forme de coeur.