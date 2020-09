Le lancement du Tour de France n'a jamais été aussi rock'n'roll. L'édition 2020, chamboulée par le coronavirus, démarrait à Nice le 29 août avec de prestigieux invités. Parmi eux, leurs Altesses Sérénissimes Charlène et Albert II de Monaco, mais aussi la star de MMA Conor McGregor. Et ce n'est pas le sulfureux Irlandais qui avait opté pour le look le plus original ce jour-là.

Mini frange blonde et perfecto jaune impérial sur t-shirt blanc, la maman de Jacques et Gabriella a surpris son monde pour le 107e anniversaire de la compétition. Une bonne manière d'être décalée et dans le thème en même temps. La touche inattendue en plus ? Un masque "Why so serious ?" ("Pourquoi si sérieux ?") faisant référence au Joker interprété par le regretté Heath Ledger. "Il y a quelque chose de très 2020 à voir la princesse Charlène de Monaco munie d'un masque avec une citation du Joker", a bien résumé une internaute sur Twitter.