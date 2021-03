Plus qu'un Roi, un ami intime. C'est avec beaucoup de tristesse qu'Albert II de Monaco et son épouse Charlène ont appris le décès de Goodwill Zwelithini, le 12 mars. Mort à 72 ans, celui qui fut roi de la nation zouloue cultivait une belle amitié avec le couple princier. La maman de Jacques et Gabriella a tenu à adresser un message personnel via la branche sud-africaine de sa fondation.

"Cœur pur"



"Le roi Zwelithini était un homme honorable avec un cœur pur. Nous avons partagé de nombreux moments spéciaux au cours des années qui me seront chers à jamais. Mon ami me manquera et je prierai pour que la Famille Royale Zouloue trouve consolation et réconfort pendant cette période", y lit-on dans des propos traduits par Paris Match. La déclaration est accompagnée d'un cliché où l'on voit l'ancienne nageuse prendre la pose à ses côtés. Monarque sans pouvoir durant près d'un demi-siècle, Goodwill Zwelithini avait toutefois une influence morale et spirituelle considérable sur les millions de personnes de son ethnie, la plus importante d'Afrique du Sud.