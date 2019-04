TPMP s'est transformé en Malaise TV. Ce 24 avril, Cyril Hanouna recevait Seth Rogen et Charlize Theron pour faire la promo de leur dernier film, Séduis-moi si tu peux. Et cette dernière a peu goûté à l'attitude de l'animateur. La Sud-Africaine n'a d'ailleurs pas hésité à le remettre en place. À cause de problèmes de son, Cyril Hanouna a fait venir la traductrice des deux stars sur le plateau. Pour la remercier, le Français lui a fait un bisou sur la joue sans se soucier de savoir si elle était consentente ou non. " Franchement, t'es un amour", a-t-il ajouté. L'actrice de 41 ans a assisté à la scène, médusée. " Demandez-lui la prochaine fois", lui a-t-elle lancé après avoir ri jaune. Une réponse cinglante que la toile n'a pas manqué de saluer.