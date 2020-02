"MISUNDERSTOOD". C'est ainsi que Presley Gerber, 20 ans, se sent : incompris. Et il l'a fait savoir au monde entier en se faisant tatouer le visage. Un face tattoo tout aussi indélébile que la trace que sa mère, Cindy Crawford, aura laissée dans le monde du mannequinat. À 54 ans jour pour jour, l'icône de la mode doit consacrer toute son attention à la santé mentale vacillante de son fils avec Rande.

"Ils sont clairement inquiets"

"Ils sont clairement inquiets au sujet de leur fils. Ils essayent de lui apporter de l'aide depuis que Presley s'est fait arrêter l'an dernier pour conduite en état d'ivresse", explique une source proche du couple dans des propos traduits par Paris Match. Une confidence qui arrive alors que Presley en a récemment remis une couche sur Instagram. On y voit le jeune homme fusil à l'épaule dans un centre de tir. "Moi tout innocent et tout jeune avant de me faire d'horribles tatouages #réveillezvousputain", lit-on en légende. Selon la même source, il aurait déjà suivi un traitement et une "aide plus sérieuse" serait à l'étude pour le remettre sur le droit chemin.

De son côté, Kaia Gerber, qui n'en finit plus d'affoler la fashionsphère, a ressorti une photo vintage de sa "meilleure amie" pour lui souhaiter un bon anniversaire.