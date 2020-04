Une anecdote dont le mannequin a fait part à Naomi Campbell.

Une rencontre au sommet. Peu de temps avant qu'elle ne perde la vie dans le tunnel du pont de l'Alma, en 1997, Lady Diana voulait absolument faire la rencontre d'une autre icône : Cindy Crawford. Cette dernière est revenue sur ce moment ô combien inoubliable avec sa grande copine Naomi Campbell lors d'un YouTube Live spécial confinement.

"J'étais tellement intimidée... (...) Je me disais qu’il y avait de nombreux protocoles à suivre, et je ne suis pas Anglaise donc je ne comprenais pas tout", lit-on dans des propos traduits par Paris Match. La plus grande préoccupation du top ? Savoir ce qu'elle allait mettre sur le dos lors de ce rendez-vous exceptionnel dans ses appartements privés de Kensington Palace. Ce sera finalement une petite robe noire, comme en atteste un cliché diffusé par Cindy Crawford sur Instagram en 2017. "J’aime la princesse Diana, humble, les pieds sur terre, je suis honorée de l’avoir connue", a ajouté le mannequin de 54 ans, toujours sous le charme de feu la princesse de Galles.