Invité du Jarry Show ce lundi, Claude a révélé une anecdote croustillante. Sur la chaîne Youtube de l'humoriste, l'ex-candidat de Koh-Lanta a expliqué comment Rocco Siffredi lui avait proposé de jouer dans un film pour adultes alors qu'il était serveur dans un restaurant parisien.

Interrogé par Jarry, sur son fils, Claude explique qu'il accepterait n'importe quel métier qu'il exercerait "tant qu'il est heureux". "Et si c'est du porno ?", lui demande Jarry. "Alors je lui dirais d'en faire aussi", lui rétorque Claude, qui enchaîne sur le fait qu'on lui avait déjà proposé de tourner dans un film pornographique quand il était plus jeune.

"Il y avait Rocco Siffredi qui venait souvent manger dans une pizzeria (...) dans le XVIe. Je le servais et un jour, il était accompagné de gens de la production de son prochain film, et ils m’ont demandé si ça me disait de participer au film. J’étais jeune et j’ai dit non. J’aurais pu, mais j’étais trop jeune, intimidé”, a-t-il raconté.