Albert de Monaco a été interviewé en direct dimanche pendant le journal télévisé de 13h de TF1, l'occasion pour lui de donner des nouvelles rassurantes sur son état de santé.

Testé positif au Covid-19, le prince Albert II, chef de l'État à Monaco, a donné des nouvelles rassurantes lors d'une interview ce dimanche sur TF1. "Ça va de mieux en mieux, je commence à voir le bout du tunnel. Je tousse encore un petit peu mais tous les autres voyants sont au vert, donc je vois les jours prochains avec beaucoup de sérénité et puis le sourire", a-t-il expliqué. Le virus n'a d'ailleurs pas empêché le prince de continuer à travailler. "Cela se passe de la meilleure façon possible. Je suis en contact téléphonique avec l'ensemble de mes collaborateurs et avec le gouvernement, bien sûr".

C'est le manque de contact avec sa famille qui serait le plus difficile à vivre pour lui. "Je suis en contact permanent avec ma famille et mes proches, qui bien sûr me manquent beaucoup puisque je suis le seul ici, au palais. Mes enfants et mon épouse sont dans notre domaine de Rocagel qui est à quelques kilomètres de Monaco. Les autres membres de la famille sont un petit peu éparpillés, mais tout le monde se porte bien et tout le monde a le moral, et je crois que c'est ça le plus important", a-t-il conclu.