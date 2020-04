La Duchesse de Cambridge continue de télétravailler malgré le coronavirus.

Meghan et Harry sont peut-être partis à Los Angeles, mais pour Kate et William la vie au premier plan de la famille royale britannique continue malgré le coronavirus. Et les Cambridge ont à coeur de le prouver. Sur Instagram, les parents de George, Charlotte et Louis ont publié une série de clichés où on les voit télétravailler depuis leur résidence du Norfolk. Et un détail a interpellé les plus fins observateurs du gotha européen.

Très chic dans son blazer croisé pastel, Kate Middleton, qui ne quitte pourtant jamais son imposant saphir serti de diamants, est immortalisée sans aucun accessoire si ce n’est son alliance en or. La superbe bague rendue célèbre par Lady Di est en effet aux abonnés absents, laissant un vide frappant à son annulaire. Selon ELLE, qui s’appuie sur les informations du magazine américain People, cela n’a rien d’anodin. Ce choix serait même directement lié au COVID-19.

Les microbes ont en effet tendance à pulluler sur et sous les bagues à nos doigts, qui sont en première ligne des zones à risques. On le sait, le virus peut rester sur les surfaces de plusieurs heures à plusieurs jours, et il est donc primordial de désinfecter régulièrement nos bijoux. Pour en venir à bout, frotter avec de l’eau savonneuse durant 30 secondes suffira. Comme pour nos mains. Madame Figaro précise que les nettoyer avec du gel hydroalcoolique est déconseillé, car cette méthode est plus abrasive et donc plus risquée pour vos accessoires préférés. Ou alors, faites comme Kate et rangez-les en attendant de jours meilleurs.

D'après un article Paris Match Belgique.