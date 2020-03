Le couple a donné de ses nouvelles depuis l’Australie.

Les premières célébrités infectées par le coronavirus, ce sont eux. Tom Hanks et son épouse Rita Wilson ont été placés en quarantaine en Australie où l’acteur mythique était en plein tournage du prochain Baz Luhrmann consacré à Elvis Presley. Une information qui a évidemment fait le tour du monde en deux temps trois mouvements. Pour autant, le couple, confiné dans un hôpital de la Gold Coast, garde la positive attitude. Il l’a prouvé sur Instagram avec un selfie.

« Salut à tous, je veux remercier tous ceux ici qui prennent si bien soin de nous. Nous avons le COVID-19 et nous sommes placés à l’isolement pour ne pas le propager. Il y a certaines personnes pour qui cela peut se transformer en une malade très grave. Nous vivons au jour le jour. Il y a des choses que nous pouvons tous faire pour surmonter cette période, en suivant les conseils des experts qui prennent soin de nous, non ?Rappelez-vous, malgré les événements, on ne pleure pas au base-ball », écrit l’acteur de 67 ans en faisant un clin d’oeil appuyé à son film Une équipe hors du commun, sorti en 1992.

