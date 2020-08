La tête encore en vacances. Ce 19 août, la princesse Mary de Danemark était attendue à l'aquarium Kattegatcentret de Grenå, dans le Jutland. Une première sortie officielle pour la rentrée marquée par une maladresse. Arrivée masquée en avion, l'Australienne de 48 ans n'a pas pu s'empêcher de serrer quelques mains une fois sur place. Elle a présenté ses excuses pour cette bourde sur le compte Instagram de la famille royale danoise.

"Sur terre, en mer et dans les airs, nous devons nous habituer à porter le masque. Il est important que nous suivions ensemble les recommandations des autorités sanitaires", a-t-elle insisté. ⁣"Hier, j'étais à Grenå pour ma première visite officielle après les vacances d'été. En mer et dans les airs, cela s'est bien passé, mais sur terre, j'ai commis une erreur, et j'ai malheureusement serré des mains. Cela m'a rappelé à quel point il est important que nous nous aidions les uns les autres à respecter les recommandations", a-t-elle souligné sur le réseau social. Une sincérité qui a été particulièrement appréciée par les Danois. "Merci d'être une personne 'normale' et de nous montrer la voie à suivre", lui a-t-on chaleureusement répondu.