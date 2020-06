Le roi Philippe est arrivé mercredi matin vers 8h30 à l'hôtel de ville de Wavre dans le cadre d'une visite dans le centre-ville, a constaté sur place l'agence Belga.

En ce troisième jour de réouverture des cafés et restaurants, le Roi souhaite ainsi exprimer son soutien au secteur horeca. Au terme d'une entrevue avec les autorités locales, Philippe doit rencontrer des exploitants de cafés et restaurants et des représentants du secteur horeca, en vue d'évoquer avec eux le confinement, les préparatifs de réouverture, ainsi que les perspectives d'avenir. Le Roi s'adressera également à quelques maraîchers présents sur le marché hebdomadaire de Wavre.