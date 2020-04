Le Covid-19 est derrière lui.

Comme il l'avait pressenti, il est bien arrivé "au bout du tunnel". Annoncé positif au coronavirus le 20 mars dernier, le prince Albert de Monaco est désormais guéri. C'est ce qu'a annoncé son service de presse via communiqué le 31 mars. Toutefois, il appelle à la plus grande prudence face à la pandémie. "Son Altesse Sérénissime rappelle à nouveau à la population de Monaco l’importance de respecter scrupuleusement les mesures de confinement et de limiter les contacts avec autrui. L’observation rigoureuse de ces règles permettra d'enrayer la propagation du coronavirus", lit-on dans des propos rapportés par Paris Match.

N'étant plus soumis à sa période de quarantaine, le monarque va pouvoir retrouver Charlène, son épouse, et ses deux jumeaux âgés de 5 ans, Gabriella et Jacques, actuellement installés à Roc Agel. "Je suis en contact permanent avec ma famille et mes proches, qui bien sûr me manquent beaucoup puisque je suis le seul ici, au Palais", avait-il confié lors d'une récente interview à TF1.