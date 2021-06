"L'expression d'une souffrance" "Ce prénom est très chargé et rappelle qu’il y a des souffrances qui ne s’éteignent pas. Ce qui est effrayant, c’est que ce sont des prénoms plus mortifères que des hommages. Ils sont l’expression d’une souffrance", a-t-il d'abord estimé avant d'affiner son analyse. Avec "Lilibet", "Harry rappelle qu’il a toujours eu une relation à part avec sa grand-mère, et en même temps il envoie un clin d’œil à son époux tout juste décédé", souligne-t-il à la lumière de la mort du duc d'Édimbourg à l'âge de 99 ans en avril. Pour "Diana", l'auteur français estime que c'est "plus complexe" et que le poids risque d'être lourd à porter pour la petite soeur d'Archie. 'Il s’agit du prénom d’une mère décédée. Ce n’est pas un surnom, c’est un prénom, et un prénom hommage. Porter un nécronyme, pour tout un chacun, ce n’est déjà pas évident. Mais là, non seulement cette petite fille va devoir vivre avec cela, mais en plus, on va le lui rappeler sans cesse. Elle est porteuse de la problématique de son père. Il est le fils de Diana qui continue de souffrir", a-t-il conclu. De son côté la famille royale britannique s'est dite "ravie" de cette naissance. Née le 4 juin, Lilibet Diana est le 11e arrière-petit-enfant de la Reine, elle est 8e dans l'ordre de succession britannique et aura la double nationalité. Toutefois, elle ne sera pas Princesse.

Lilibet "Lili" Diana. Point de départ de la réconciliation tant attendue, opportunisme ou coup de communication rondement mené ? Une chose est sûre : Meghan Markle et le prince Harry ont encore marqué les esprits avec la naissance de leur fille. En choisissant le doux surnom dont le prince Philip aimait affubler Elizabeth II durant leurs 73 ans de mariage et le prénom de sa mère, qui aurait eu 60 ans cette année, le duc de Sussex a rappelé au monde entier qu'il reste attaché à la famille royale, qu'on le veuille ou non. Dans un article du Nouvel Obs le psychanalyste François Bonifaix a décortiqué ce choix plus symbolique et profond que jamais chez les Windsor.