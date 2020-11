La 2e vague de Covid-19 frappe aussi les familles royales européennes. Après la femme du prince Michael de Kent, au Royaume-Uni, ce sont les Suédois Carl Philip et Sofia qui viennent d'être testés positifs. C'est ce qu'a annoncé le Palais royal du pays scandinave ce jeudi 26 novembre.

Le Prince de 41 ans, qui vient tout juste de lancer sa propre marque de design, et son épouse présentent de "légers symptômes grippaux", mais "se portent bien malgré les circonstances" rapporte Paris Match. Le couple est actuellement en quarantaine dans la Villa Solbacken de Stockholm avec leurs deux fils Alexander et Gabriel. La princesse héritière Victoria et le prince Daniel ont également passé un test ce jeudi au même titre que le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia, tous cas contact.