L'effetLa diffusion de la saison 4 de la série Netflix remet Lady Di, interprétée par Emma Corrin, au cœur de l'attention médiatique. Avec une certaine nostalgie. Ami proche de la Princesse, Giancarlo Giammetti, le fondateur de la maison Valentino, n'a pas résisté à l'envie de puiser dans ses archives personnelles.Après avoir partagé deux photos de Diana dans ses créations, l'Italien a montré deux inédits à ses followers ce 26 novembre. La plus marquante ? Celle où l'on voit la mère de William et Harry au bord d'un yacht en maillot de bain. Elle y pose au naturel aux côtés du prince Kyril de Bulgarie, un verre à la main et des lunettes de soleil sur le bout du nez. Selon la presse britannique, ce moment aurait été immortalisé en septembre 1990 en Italie, soit deux années avant sa séparation avec le prince Charles.