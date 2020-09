Même "The Rock" ne peut pas faire face au Covid-19. L'acteur le mieux payé d'Hollywood, récemment testé positif avec sa femme et ses deux filles, s'est exprimé sur son compte Instagram au sujet du virus.

"Cela a été l'une des choses les plus difficiles que nous ayons eu à traverser en tant que famille (...) mais je suis heureux de vous dire que nous allons bien, nous ne sommes plus contagieux et nous sommes, grâce à Dieu, en bonne santé", a-t-il confié à ses 196 millions de followers dans des propos traduits par RTL. Ses deux enfants Jasmine et Tiana avaient notamment des maux de gorge alors que sa compagne et lui souffraient davantage. Désormais "de l'autre côté", Dwayne Johnson a conseillé à ses fans de booster leur système immunitaire et de ne pas sous-estimer l'importance du masque.