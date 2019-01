Au lendemain de son couronnement, Elena Castro Suarez a pris la pose devant les photographes.

Bain moussant, verre de champagne et couronne en main, Elena Castro Suarez a fièrement pris la pose au lendemain de son sacre de Miss Belgique 2019, lors de la soirée de gala organisé au Plopsa Theater de Adinkerke (La Panne) et retransmis en télévision sur AB3.

L'Anversoise succède à Angeline Flor Pua. Etudiante en pratique juridique, la Belgo-Espagnole Elena Suarez Castro a 18 ans a été couronnée après une longue soirée, qui a vu passer le nombre de candidates de 30 à 12. C'est la quatrième fois en cinq ans que la gagnante provient de la province d'Anvers, un hasard selon les organisateurs.

"J'ai sans doute eu ce petit plus"

Elena Suarez Castro a également remporté le prix de Miss Charity. "C'est génial et magnifique", a réagi la nouvelle reine de beauté. "Tout le monde a été très fort. J'ai sans doute eu ce petit plus. Je vais représenter la Belgique comme il se doit. Je suis aussi Miss Charity et je compte appliquer cela au cours de l'année", a-t-elle ajouté.