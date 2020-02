La définition même du portrait craché. À 17 ans, Damian Hurley tient beaucoup de sa maman et il l'a encore prouvé sur Instagram. Né de l'union du sex-symbol des années 90 et de l'homme d'affaires Steve Bing, ce jeune mannequin au look androgyne a partagé une publication en marge de la redoutée tempête Ciara. Longue chevelure, même yeux bleus et mâchoire bien dessinée... difficile de ne pas penser à l'actrice d'en voyant le cliché. Très complice, le duo mère-fils s'amuse d'ailleurs régulièrement de cette ressemblance. Et en joue.