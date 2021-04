Une première pour le couple présidentiel



Comme le rapporte la presse française, la Première dame a tenu à envoyer une lettre manuscrite à la Reine suite au décès du duc d'Édimbourg le 9 avril. Cette missive cosignée par Emmanuel Macron est inédite puisque c'est la première fois que "le couple présidentiel rédige une lettre personnelle pour la mort d’une personnalité officielle", souligne Vanity Fair. Pour des raisons évidentes de diplomatie, le contenu de cette attention toute particulière n'a pas filtré.

"Je souhaite exprimer mes sincères condoléances à Sa Majesté la reine Elizabeth, à la famille royale et au peuple britannique à la mort de Son Altesse Royale le prince Philip qui a vécu une vie exemplaire définie par la bravoure, le sens du devoir et l'engagement envers les jeunes et l'environnement", avait écrit le président français après l'annonce de sa mort.