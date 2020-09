Leur départ devrait être acté durant la semaine du 14 septembre, selon le journaliste britannique Richard Palmer. Toujours soucieuse d'être utile à son peuple, Elizabeth II, qui espère toujours pouvoir reprendre ses quartiers à Buckingham Palace un jour, va pourtant devoir ronger son frein. Il se murmure cependant que son staff remuerait ciel et terre pour qu'elle puisse y tenir certains engagements en octobre. Wait and see, dit l'adage.





Le coronavirus n'en finit plus de bousculer les traditions royales. Déjà soumise à un champ d'action limité, Elizabeth II doit déjà renoncer au cadre verdoyant de Balmoral. Un porte-parole du Palais royal l'a affirmé : la Reine et le prince Philip vont quitter leurs terres écossaises avec trois semaines d'avance pour rallier Sandrigham, dans le Norfolk. Du jamais vu.