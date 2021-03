Une nouvelle corde à son arc. Non content de jongler avec ses envies de conquête de l'espace, ses véhicules futuristes et la cryptomonnaie, Elon Musk est aussi fraîchement devenu papa. Et c'est avec cette casquette que leentrepreneur de 49 ans est récemment apparu sur Twitter, plateforme où il est toujours aussi actif.

Ce 8 mars, le boss de Tesla et de SpaceX a partagé une image inédite aux côtés de son épouse, l'artiste Grimes, et de son fils X Æ A-XII, 10 mois. Le trio a pris la pose à Starbase, sa nouvelle base pour le Falcon Heavy au Texas. Là, Elon Musk a de nouveau des projets grandiloquents puisqu'il espère pouvoir y voir naître une ville à part entière. Une information d'abord dévoilée sur Twitter par l'homme d'affaires qui aurait ensuite été confirmée par un juge de comté de Cameron, rapporte le site spécialisé 01net.