Le Royaume-Uni est le pays européen le plus touché par le coronavirus, avec près de 115.000 décès. Une situation qui s'est même empirée avec l'apparition du variant britannique, une souche beaucoup plus contagieuse. La vaccination a donc un rôle très important à jouer pour permettre au pays de limiter les effets de la pandémie. Ainsi, Elton John et Michael Caine ont décidé de participer à une publicité du NHS (le système de santé publique britannique) afin d'inciter la population à se faire vacciner. La vidéo a rencontré un succès fou de l'autre côté de la Manche grâce à son humour "So British".

On y voit Elton John qui, apparemment, n'a pas peur du ridicule, passer un casting dans lequel il se présente fièrement sans vraiment convaincre l'équipe de production. Le réalisateur lui demande alors de refaire plusieurs fois la scène, et le résultat est à chaque fois plus absurde. Le chanteur va même jusqu'à simuler une injection du vaccin, mais une fois encore le résultat n'est pas convainquant. "Qu’est-ce que c’est que ça Elton ?", demande le réalisateur consterné. "C'était moi en train d’interpréter le rôle", répond alors Elton John très sûr de lui.

Place ensuite à Michael Caine, qui lui réussit l'exercice en une seule prise. "Plus les personnes dans la société se font vacciner, plus de chances il y a d'éradiquer la pandémie de covid. Il est vraiment important de savoir que tous les vaccins ont été testés et validés par les normes de sécurité et de qualité nécessaires", explique l'acteur. A la fin de la publicité, on peut entendre le réalisateur demander à Michael Caine de faire savoir à Elton John qu'il n'est pas pris.

Si le résultat prête à rire, les autorités espèrent que le message arrivera jusqu'aux Anglais. Actuellement, le Royaume-Uni a dépassé le cap des 10 millions de doses du vaccin administrées.